İstanbul Havalimanı 205 milyondan fazla yolcu taşıdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin küresel havacılık merkezi olduğunu vurgulayarak, bu yatırımlar içinde İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekti.

AA

İstanbul Havalimanı ilk açıldığında bulunduğu yeri açısından ve gerekli olup olmadığı gibi birçok konularda eleştiri almıştı.

Havalimanı, gelinen noktada taşıdığı yolcu kapasitesi ve uçuş sayısı açısından ne kadar gerekli bir yatırım olduğunu ortaya koydu.

Avrupa'daki hava limanları içinde yapılan uluslararası değerlendirmelerde en üst sıraları kimseye bırakmayan İstanbul Havalimanı bugüne kadar birçok ödüle de layık görüldü.

205 milyondan fazla yolcu taşıdı

İstanbul Havalimanı'nda açıldığını gün olan 29 Ekim 2018'den bu yana 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti.

"Türkiye küresel havacılık merkezi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamasında, Türkiye’nin havacılık alanında Avrupa'da lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu vurguladı.

"Havalimanı sayısı 26'dan 57'ye çıkarıldı"

Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını ifade ederek, geçirdikleri vizyon projelerinden birinin de İstanbul Havalimanı olduğuna işaret etti.

"İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor"

Bakan Karaismailoğlu, ocakta 38 bin 888, şubatta 35 bin 561, martta 39 bin 396, nisanda 40 bin 734, mayısta da 44 bin 31 uçuş gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

Ocak-mayıs döneminde dış hatlarda 147 bin 502, iç hatlarda 51 bin 108 olmak üzere toplam 198 bin 610 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış hatlarda 22 milyon 205 bin, iç hatlarda 6 milyon 688 bin olmak üzere toplam 28 milyon 893 bin yolcumuzu İstanbul Havalimanı’nda ağırladık. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı’nda açıldığı günden bu yana 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti.

Bagaj alım ve check-in süresinin hızı

Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Karaismailoğlu, Avrupa’da saatler süren bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı’nda dakikalarla sınırlı olduğunu, check-in süresinin ise sadece 1 dakika sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: