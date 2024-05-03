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İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu İstanbul Havalimanı, 22-28 Nisan arasında günlük ortalama 1.421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.