İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA
Koronavirüs salgınından sonra şaha kalkan havacılık sektöründe İstanbul Havalimanı'nın aynı bir yeri var.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.
Eurocontrol listelerinde üst sıralarda olan İstanbul Havalimanı'nın bir başarısı daha yayınlandı.
Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1.421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
Amsterdam Schiphol ikinci
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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