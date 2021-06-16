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İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

Dün icra edilen uçuş sayısı, İstanbul'u bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde konumlandırdı.