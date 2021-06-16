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- İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde
- AA & Ensonhaber
- 16.06.2021 - 17:47
- Güncelleme : 16.06.2021 - 18:02
Türkiye'nin dev projelerinden olan ve faaliyete geçmesinin ardından kısa sürede havacılık sektörünün gözdesi olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirveyi koruyor.
İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen uçuşlarla kıtadaki liderliğini sürdürdü.
PARİS'İ VE AMSTERDAM'I GERİDE BIRAKTI
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre; İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 635 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.
DİĞER HAVALİMANLARINDAKİ UÇUŞ SAYILARI
Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.
Raporda, Paris, Brüksel, Antalya, Milano, Varşova uçuş trafiğinin 2 hafta boyunca normalin oldukça üzerinde olduğu ve ortalama uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığı vurgulandı.
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