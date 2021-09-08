İstanbul Havalimanı 8 ayda 20 milyon 972 bin 497 yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nı 2021'in Ocak-Ağustos döneminde 20 milyon 972 bin 497 yolcu kullandı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İstanbul Grand Airport'tan (İGA) yapılan açıklamaya göre, havalimanından, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda ise 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu geçti.

TOPLAM 163 BİN 365 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koronavirüs salgının sürecinin izlerinin sürdüğü ve kısıtlamaların yaşandığı bir döneme denk gelen ocak ve ağustos ayı sürecinde İstanbul Havalimanı'nda, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçuş gerçekleştirildi.



