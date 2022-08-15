İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı, geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak listenin zirvesine taşındı.

Avrupa'daki güçlü havalimanları arasındaki yoğunluk yarışında geçen hafta İstanbul Havalimanı en yoğun ulaşım noktası seçildi.

1.332 uçuşla birinci sırada

İstanbul Havalimanı, geçen hafta (8-14 Ağustos) Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1.332 uçuşla birinci sırada yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü paylaştı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.

Paris Charles de Gaulle, listenin ikincisi oldu

Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1.332 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

THY ilk üçte yer aldı

AA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) ise günlük ortalama 1.488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.