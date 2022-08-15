- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
- 15.08.2022 - 15:12
Avrupa'daki güçlü havalimanları arasındaki yoğunluk yarışında geçen hafta İstanbul Havalimanı en yoğun ulaşım noktası seçildi.
1.332 uçuşla birinci sırada
İstanbul Havalimanı, geçen hafta (8-14 Ağustos) Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1.332 uçuşla birinci sırada yer aldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü paylaştı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.
Paris Charles de Gaulle, listenin ikincisi oldu
Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1.332 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.
THY ilk üçte yer aldı
AA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) ise günlük ortalama 1.488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.