İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğunu oldu

AA
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin yayınladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'ü kapsayan dönemde, günlük ortalama 1.494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
PARİS CHARLES DE GAULLE İKİNCİ
İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1.447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
ANTALYA SEKİZİNCİ
Antalya Havalimanı da günlük 1.028 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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