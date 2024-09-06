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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğunu oldu Eurocontrol, haftalık "Avrupa Havacılık Raporu" yayınlandı. İstanbul Havalimanı, yoğunlukta 1.494 uçuşla listenin en başında yer aldı.