İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı Haziran ayının ilk haftasında günlük ortalama bin 423 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başardı.

AA İstanbul Havalimanı'nın başarıları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Antalya da ilk 10'a girdi Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.