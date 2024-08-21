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İstanbul Havalimanı en bağlantılı havalimanları arasında birinci

İstanbul Havalimanı en bağlantılı havalimanları arasında birinci İstanbul Havalimanı, Avrupa'da havacılık alanında çeşitli kategorilerde listelerin başında yer alıyor. Bu kez de İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sıraya geçti.