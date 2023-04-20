İstanbul Havalimanı kendi rekorunu kırdı İGA İstanbul Havalimanı 19 Nisan Çarşamba günü bin 460 uçuşla açıldığı günden bugüne kadar en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

İHA

Avrupa’nın en yoğunu, dünyanın da en büyük aktarma merkezlerinden biri İstanbul Havalimanı…

Yine rekorlara doymuyor.

Kendi rekorunu kırdı

19 Nisan Çarşamba günü itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı; bin 460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

İGA, 8 Temmuz 2022’de gerçekleştirmiş olduğu bin 422 uçuş sayısını da gerisinde bırakarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Arife günü 220 bin yolcu uçacak

19 Nisan 2023 Çarşamba günü iç ve dış hatlarda toplam bin 460 uçuş gerçekleştirilirken, dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti.

Bu arada Ramazan Bayramı arife günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü ise 220 bin yolcunun İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edeceği belirtildi.