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İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü
Regional Air Transport Awards tarafından daha önce iki defa "Yılın Havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de "Kurumsal Ödül"e layık görüldü.
- 10.09.2022 - 17:02
İstanbul Havalimanı uçuş sayısı, ağırladığı yolcu kapasitesi ve hizmetinin kalitesi gibi nedenlerle ödüler almaya devam ediyor.
“Air Transport Awards” ödülleri, her yıl Hermes-Air Transport Organizasyonu, Air Transport News (ATN) ve America Latina Aeronoticias (ALA) ortaklığında düzenleniyor.
İGA İstanbul Havalimanı’nın "Kurumsal Ödül"e layık görüldüğü ödül töreni, dün Romanya’nın Cluj kentinde yapıldı.
“Kurumsal Ödül”, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.
Ödül törenini seçici kurulunda önemli kurumlar yer alıyor
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.