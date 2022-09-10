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İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü

İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü

Regional Air Transport Awards tarafından daha önce iki defa "Yılın Havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de "Kurumsal Ödül"e layık görüldü.