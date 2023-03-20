İstanbul Havalimanı, şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı, şubat ayına ait Avrupa'daki "Hava Trafik Operasyonları Raporu"nu yayınladı.

İstanbul Havalimanı, yapıldığı günden bugüne hazırlanan raporlarda üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) şubat dönemine ait hava trafik raporunda, İstanbul Havalimanı günlük 1.269 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı gösterildi.

Türkiye 6'ncı sırada

Buna göre Türkiye, şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1.269 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Raporda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.269 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak gösterildi.

Londra Heathrow Havalimanı ikinci

İstanbul Havalimanını sırasıyla 1.168 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1.115 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı, 1.051 uçuşla Amsterdam Havalimanı, 996 uçuşla Madrid Havalimanı izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da günlük ortalama 538 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 14. havalimanı oldu.