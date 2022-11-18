İstanbul havalimanları yolcusu 10 ayda yüzde 59 arttı

Koronavirüs salgının sırasında kısıtlanan hava yolu taşımacılığı, normalleşme süreci ile birlikte artışa geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'daki havalimanlarından yararlanan yolcu sayısı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak, 78 milyon 985 bin 829'a ulaştı.

Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından itibaren hızla arttı.

Turizm sezonunda yolcu sayısı arttı

Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem dış hatlarda yükseliş devam ederken, turizm sezonun bitişinde de artışlar sürdü.

İstanbul Havalimanı'nda 53 milyon yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 53 milyon 546 bin 267 yolcu seyahat etti. Bu yolculardan 13 milyon 555 bin 500'ü iç, 39 milyon 990 bin 767'si ise dış hatları kullandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 82 arttığı belirlendi.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 93 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen'de iç hat yolcusu azaldı dış hat yolcusu arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 12 milyon 737 bin 406, dış hatlarda ise 12 milyon 702 bin 156 yolcu uçtu. 25 milyon 439 bin 562 kişi bu havalimanını kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 870 bin 50 azalırken, dış hatlarda 5 milyon 978 bin 88 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 6 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 89 arttı.

Atatürk Havalimanı'nı ise geçen yıl ocak-ekim döneminde iç hatları 47, dış hatları 406, toplamda 453 yolcu kullanmıştı.

İstanbul havalimanlarını toplam 78,9 milyon kişi kullandı

AA'nın haberine göre, İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 26 milyon 292 bin 906, dış hatlarda ise 52 milyon 692 bin 923 olmak üzere toplam 78 milyon 985 bin 829 kişi yolculuk yaptı.