İstanbul havalimanlarından taşınan yük ve ticari seferler arttı

Koronavirüs salgını sonrasında lojistik zincirinin önemli bir halkası olan İstanbul'un üç havalimanından yük taşımacılığının yüzde 30, ticari seferlerin de yüzde 45 arttığı bilgisi verildi.

Koronavirüs salgını öncesinde kara ve deniz taşımacılığı aktifken hava yük taşımacılığı da devreye girerek olan payını artırdı.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından bu yılın 11 aylık döneminde geliş-gidiş seferleriyle taşınan yük miktarının yüzde 30, icra edilen ticari seferlerin ise yüzde 45 artış gösterdiği belirlendi.

İSTANBUL'DA HAVA TAŞIMACILIĞINDA BELİRGİN ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul'da bulunan havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerde yaşanan belirgin artışlar istatistiklere de yansıdı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 798 BİN 134 TON YÜK TAŞINDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne göre, Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde yapılan seferlerle iç hatta 7 bin 820, dış hatta 790 bin 314 ton yük nakledildi. Böylece toplam 798 bin 134 ton bagaj, kargo ve posta, bu havalimanından taşındı.

SABİHA GÖKÇEN'DEN 261 BİN 143 TON YÜK GEÇTİ

Ocak-kasım döneminde, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile toplam 261 bin 143 ton yük taşındı. Bu yükün 128 bin 832 tonu iç, 132 bin 311 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanındaki seferlerle 199 bin 562 ton bagaj, kargo ve posta yükünün taşındığı belirlenmişti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 870 BİN 435 TON YÜK TAŞINDI

İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak ile kasım döneminde iç hatta 130 bin 349, dış hatta 1 milyon 186 bin 719 ton yük taşındı. Bu havalimanından yapılan seferlerle toplam 1 milyon 317 bin 68 ton yük başka noktalara nakledildi. Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul Havalimanı’ndan 870 bin 435 ton yükün taşındığı kayıtlara geçmişti.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından iniş-kalkış yapan uçaklarla taşınan toplam yük; iç hatta 267 bin 1, dış hatta 2 milyon 109 bin 344 olmak üzere 2 milyon 376 bin 345 ton olarak hesaplandı.

İSTANBUL'DAN GEÇEN YÜK TOPLAMI TÜRKİYE'NİN YÜZDE 77'Sİ

Yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 3 milyon 90 bin 524 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 77’sinin İstanbul havalimanlarından taşındığı tespit edildi.

İSTANBUL'DAN 427 BİN 264 TİCARİ SEFER

Bu yılın 11 ayında icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar da 2020'nin Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 45'lik artış gösterdi.

Bu dönemde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 427 bin 264 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 295 bin 331 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2021'in Ocak ile Kasım aylarında İstanbul'daki ticari uçuşların 131 bin 933 arttığı belirlendi.