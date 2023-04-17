İstanbul, İFM ile Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde rekabetine hazır İstanbul'u bugün bankalar etabı açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile İstanbul'un Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ndeki sıralamasını yükseltmesi bekleniyor.

AA

İstanbul, iş dünyası ve ihracatın en fazla gerçekleştiği il olarak ekonominin göz bebeğiydi. Bugün açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile dünyanın da göz bebeği olma yolunda önemli bir adım attı.

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan, coğrafi olarak çok stratejik bir konumdaki İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi konumunda oldu.

İFM’nin ticareti kolaylaştırıp ekonomik büyümeyi teşvik ederek İstanbul’un konumunu güçlendireceği kaydediliyor.

Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada

Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer alan İstanbul, bankalar etabı bugün açılan İstanbul Finans Merkezi ile orta vadede bölgesel, uzun dönemde ise küresel lider finans merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Küreselleşmenin ticarette sınırları ortadan kaldırması ve bilgi teknolojileri alanındaki değişimler finans piyasalarına uluslararası, geniş perspektifli bir boyut kazandırırken, bugün bankalar etabı açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile İstanbul'un Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ndeki sıralamasını yükseltmesi bekleniyor.

New York

Mart 2023’te yayınlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin 33. baskısına (GFCI 33) göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, doların baskın küresel rezerv para birimi olmasının da etkisiyle New York’taki dünyanın önde gelen finans merkezi de dâhil çok sayıda finans şehrine sahip.

Çin

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de endekste önde gelen finans şehirleri bulunuyor.

120’si ana endekste olmak üzere 130 finans merkezi incelendiği GFCI 33 endeksinde, dünyanın en büyük iki borsasına (New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ) ev sahipliği yapan New York birinci sırada yer alıyor.

Singapur

New York’u Londra takip ederken, üçüncü sırada Singapur var.

Hong Kong ve San Francisco

Hong Kong dördüncü sırada yer alırken, onu dünyanın inovasyon başkenti Silikon Vadisi'ne oldukça yakın olan San Francisco izliyor.

Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul

San Francisco’nun ardından da ilk 10 finans merkezi listesinde sırasıyla Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul geliyor.

İFM, İstanbul’u üst sıralara taşıyacak

İstanbul ise Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer buldu. Bugün açılacak İFM'nin oluşturacağı ticaret hacmi ile İstanbul'u listede üst sıralara taşıması bekleniyor.