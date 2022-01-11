İstanbul İhracatçı Birlikleri 9,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

İstanbul İhracatçı Birlikleri 9,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

İhracatta İstanbul, ağırlıklı bir yer tutarken, İstanbul İhracatçı Birlikleri de geçtiğimiz yıl 9,8 milyar liralık ciroya imza atarak yılı kapattı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) 2021'de yaptığı ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 9,8 milyar dolara ulaştı.

Bünyesinde 7 ihracatçı birliği barındıran İİB, 2021'de 193 ülke pazarına ürün satarken, ülke ihracatındaki payı yüzde 4,8 oldu.

Aralık ayı ihracatı ise yüzde 20,5 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DAN EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2021'de en fazla ihracatı 679 milyon dolarla Irak'a yaparken, bu ülkeye en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak'ı Norveç, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık takip etti.

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERİN ARASINDA GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ GELİYOR

İhraç edilen ürünler arasında Norveç'te gemi ve yat; ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Almanya'da fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık'ta ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri başı çekti.

"ÜRETİMİMİZİ ARTIRARAK DÜNYA TİCARETİNDEN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ"

İİB Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl bütün üye birliklerin ihracatlarını zirvede kapattığını ve en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştıklarını bildirdi. Güleç, "2021'de yakaladığımız ihracat artışının bu yıl da devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle salgın sebebiyle oluşan yeni ticaret koşullarına hızla uyum sağlayan ülkemizin ihracatının da buna uygun olarak artmasını bekliyoruz. Yeni yılda katma değeri yüksek ihracata yönelerek, üretimimizi artırarak dünya ticaretinden daha fazla pay almayı, hedef pazarlarımıza yönelik ürünlerimizi tanıtıcı etkinlikler, organizasyonlar yapmayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.