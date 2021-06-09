İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3.5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile birlikte 2021'in ilk 5 ayında yaklaşık 3 milyar 503 milyon dolar ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), ilk 5 ayda 184 ülke pazarına ürün satan İstanbullu ihracatçıların, ülke ihracatındaki payının yüzde 4,5 olduğunu açıkladı.

İİB, yılın ilk 5 ayında değer bazında en fazla ihracatı 249 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracatı ABD, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a yaptı.

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya ve kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Birleşik Kralık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 777 milyon dolar ile AB ülkeleri oldu.

İİB, MAYIS AYINDA İHRACATINI YÜZDE 42,4 ARTIRDI

İİB, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 42,4 artırarak 693 milyon doların üzerine çıkardı. Birlik, mayısta en fazla ihracatı Irak, Malta, ABD, Yunanistan ve Almanya'ya gerçekleştirdi.

"HEDEFİMİZ, 13,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2021'deki gelişmeler ve dünya ticareti hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak salgın sürecinde tarımın ve gıdanın önemi tüm dünyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Bu nedenle Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren tarım sektörü olma unvanını taşıyan hububat sektörü, zorlu koşullara rağmen ihracatını geçen yıla göre ciddi oranda artırdı. Bunun dışında Birlik olarak hedefimiz, ihracatımızı 2 katına çıkararak 13 milyar 700 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak." ifadelerini kullandı.