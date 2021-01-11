İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre daha cazip

İstanbul'da konut metrekare fiyatları düşük kaldığı için Avrupa metropolleri içinde daha çok tercih edilmeye başladı.

Bir araştırmaya göre, İstanbul, konutta henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

İstanbul, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, İstanbul, ortalama konut metrekare fiyatı itibarıyla Avrupa'daki metropoller arasında en cazip şehir olarak öne çıkıyor.

YABANCILAR, 11 AYDA 16 BİN 867 ADET KONUT SATIN ALDI

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar 2019'da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı. Türkiye'den en çok konutu Irak ve İranlılar aldı.

AVRUPA METROPOLLERİNE GÖRE HENÜZ İSTENİLEN DEĞERE ULAŞMAMIŞ OLMASI ETKEN

Ulusal ve uluslararası alanda yatırım cazibesiyle öne çıkan İstanbul, yabancıya konut satışında da küresel kentler arasında hızla ilerliyor. Bu ilerlemede, kentin Avrupa metropollerine göre henüz istenilen değere ulaşmamış olması büyük önem taşıyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA METREKARE FİYATI 462 EURO

İstanbul'da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 euro olarak ölçüldü. Bu rakam, Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Münih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Lizbon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 euroya kadar yükseliyor.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATLARI TÜRKİYE GENELİNİN 1.5 KAT ÜZERİNDE

Bu kentlerde ülke ortalamasına göre fiyatların çok yüksek olması dikkati çekiyor. Paris'te ortalama metrekare fiyatları Fransa genelinin 4,3 katına kadar çıkarken, bu rakam Londra'da İngiltere'nin 3,3 katı, Münih'te Almanya'nın 3 katı, Innsbruck'ta Avusturya'nın 3,7 katı, Lizbon'da Portekiz'in 1,9 katı, Bolzano'da İtalya'nın 1,8 katı, Madrid'de İspanya'nın 1,6 katı şeklinde. İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatları Türkiye genelinin 1.5 kat üzerinde bulunuyor.

"TÜRKİYE, BU SÜREÇTE AVRUPA ÜLKELERİNE PARMAK ISIRTTI"

Araştırma yapan kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıya konut satışında güçlü performansını sürdüren Türkiye'nin, bu dönemdeki başarısıyla Avrupa ülkelerine parmak ısırttığını söyledi.

AVRUPA PAZARLARINDA YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Salgının neden olduğu zorlu koşullara rağmen Türk gayrimenkul sektörünün geçmiş yıllardaki satış rakamlarını korumayı başardığını ifade eden Akbal, "Ancak Avrupa pazarlarında yabancıya satışta yüzde 30'a varan düşüşler dikkat çekti. Türkiye'nin ve İstanbul'un öne çıkmasındaki ana etken yabancıların güveni." dedi.

Dünya metropollerindeki konut fiyatlarının yatırımcı ilgisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgili ülkelerin istatistik kurumlarından elde ettiğimiz verilere göre, Paris, Londra, Münih gibi Avrupa metropollerindeki konut metrekare fiyatları bulundukları ülkelerdeki ortalama fiyatların 3-4 katına kadar ulaşabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Fransa'da ülke genelindeki ortalama fiyatlar 2 bin 685 euro seviyesindeyken, bu rakamlar başkent Paris'te 11 bin 600 euroya kadar çıkıyor. Benzer bir durumu Londra ve Münih'te de görüyoruz. Araştırmalara göre, Londra'da bu oran 3,3, Münih'te ise 3 kat olarak gerçekleşmiş durumda."

Akbal, Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatının 462 euro olarak ölçüldüğünü, bu rakamın Türkiye ortalamasının 1,5 katına denk geldiğini söyledi.

"YATIRIMCILAR, PRİM YAPMA OLASILIĞI YÜKSEK İSTANBUL'A YÖNELDİ"

Faruk Akbal, araştırmada ismi geçen ve yabancıya konut satışında öne çıkan Londra, Münih, Lizbon, Bolzano ve Madrid gibi kentlerin artık doygunluğa ulaştığını aktararak, "Yatırımcılar, yüksek getiri sağlayabilecekleri yeni merkezlere odaklanıyor. Bu yaklaşımla son 3-4 yıldır İstanbul'a farklı coğrafyalardan yatırımcıların ilgi gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Bu ilgiyi sadece gerçekleşen satışlarla ölçmenin doğru olmadığını ifade eden Akbal, "7-8 yıl önce İstanbul'un yerini bilmeyen yatırımcılar, bugün İstanbul ve çevresindeki gayrimenkullerle ciddi biçimde ilgileniyor. Salgın sonrasında bu ilginin çok daha yukarı seviyelere çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.