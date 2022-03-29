İstanbul müzakereleri petrol fiyatını düşürdü

Brent petrolün fiyatının 108,47 dolara düşmesine Rusya-Ukrayna savaşı barış görüşmeleri damga vurdu.

Petrol fiyatı tüm üretimi, ulaşımı ve enerji sektörünü direkt etkiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 98 dolarlarda seyreden petrol fiyatlarını 127 dolarlara kadar çıkarmıştı.

Dün 119,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 108,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,81 dolardan alıcı buldu.

TARAFLARIN İKİ GÜN İSTANBUL'DA OLMASI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞTE ETKİLİ

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya geleceğine yönelik gelişmeler etkili oldu.

OLUMLU SONUÇ ÇIKARSA YAPTIRIMLAR HAFİFLER

Küresel piyasaların beklentisi müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde.

ŞANGHAY KARANTİNASI PETROL TÜKETİMİNİ AZALTTI

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Ülkenin finans merkezi olarak tanımlanan Şanghay, Çin'in petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 109,76 ile 110,29 dolar aralığının direnç, 108,30 ile 107,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.