İstanbul pazarında soğanın kilosu 10 lira ile 16 lira arasına indi Soğan zam şampiyonu olarak fiyat listelerinin en üstündeki yerini üretimin artmasıyla terk etti.

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Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde soğan hasadını takiben soğanın fiyatı da düştü.

Tarlada fiyatı 4 liraya kadar düşen soğan önce hale oradan da pazarlara ulaşmaya başladı.

İki hafta önce 30 liradan bir hafta önce 20 liradan tüketicinin eline geçen soğanın kilo fiyatı bugün kalitesine göre 10 lira ile 16,5 lira arasında satılıyor.

"Bu hafta satışlar arttı"

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yenikapı semt pazarında yıllardır soğan patates satan Adıyamanlı pazarcı Şevket Karakaş, bu hafta fiyat düşüşü nedeni ile satışların iyi gittiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Pazarcı da vatandaş da memnun