İstanbul pazarında soğanın kilosu 10 lira ile 16 lira arasına indi

Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde soğan hasadını takiben soğanın fiyatı da düştü.
Tarlada fiyatı 4 liraya kadar düşen soğan önce hale oradan da pazarlara ulaşmaya başladı.
İki hafta önce 30 liradan bir hafta önce 20 liradan tüketicinin eline geçen soğanın kilo fiyatı bugün kalitesine göre 10 lira ile 16,5 lira arasında satılıyor.
"Bu hafta satışlar arttı"
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yenikapı semt pazarında yıllardır soğan patates satan Adıyamanlı pazarcı Şevket Karakaş, bu hafta fiyat düşüşü nedeni ile satışların iyi gittiğini söyleyerek şöyle konuştu:
Pazarcı da vatandaş da memnun
Bugün tezgahta soğanın kilosu 10 lira. Bu fiyat düşüklüğü, üretimin bollaşması ile gerçekleşti. Geçen haftalar ürün tezgahta kalıyor, pazar bitiminde çuval çuval ürünü geri götürüyorduk. Ancak şimdi biz de memnunuz vatandaş da.