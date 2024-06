Haberler



İstanbul PERDER'den ithal et fiyatları iddialarına yanıt: Kıymanın kilosu 314, kuşbaşının kilosu 344 lira

İstanbul PERDER, ithal et fiyatlarındaki iddialara ilişkin açıklama yaparak, bazı haberde yayınlandığı gibi bir et fiyatlarının, ESK ile yapılan satış taahhüdü içinde yer alan tutarların üzerinde satılmadığını belirtti.