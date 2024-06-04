İstanbul PERDER'den ithal et fiyatları iddialarına yanıt: Kıymanın kilosu 314, kuşbaşının kilosu 344 lira İstanbul PERDER, ithal et fiyatlarındaki iddialara ilişkin açıklama yaparak, bazı haberde yayınlandığı gibi bir et fiyatlarının, ESK ile yapılan satış taahhüdü içinde yer alan tutarların üzerinde satılmadığını belirtti.

AA

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), bazı medya kuruluşlarında yer alan ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, ithal et fiyatlarındaki iddiaların dernek üyelerini ve Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) töhmet altında bırakması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

"Et ve Süt Kurumu, yurt dışından karkas et alımı yaptı"

Açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun, kamu yararını ön planda tutmak üzere, piyasada regülasyonu sağlamak adına yurt dışından karkas et alımı yaptığı hatırlatıldı.

"İthal edilen et İstanbul PERDER üyeler aracılığıyla üyelere ulaşıyor"

İthal edilen bu etlerin tüketiciye ulaşması aşamasının ise İstanbul PERDER ile yapılan protokol çerçevesinde üyeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine işaret edildi.

"Satış miktarları ve satış fiyatları Et ve Süt Kurumu'nun denetimi altında"

İstanbul PERDER'in açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

İşbu protokol çerçevesinde taahhüt edilen satış miktarları ve satış tutarları kamusal çerçeveler kapsamında hareket edilerek belirlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde satış miktarları ve satış fiyatları Et ve Süt Kurumu'nun denetimi altında olup satış yapılan üyelerimizin tüm şubeleri, Et ve Süt Kurumu yetkili personelleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

"Fiyat skalasının, ESK ile yapılan satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla ilgisi yok"

Söz konusu haberde belirtildiği gibi bir fiyat skalasının, Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla yakından dahi ilgisi bulunmamaktadır.

"Ekonomik kıymanın kilosu 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilosu 344 lira"

Zira halihazırda satış gerçekleştiren 24 üyemizin tüm şubelerinde, ekonomik kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradır.

"Tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır"

Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapıldığını belirten dernek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu ithal etler 176 liraya alınmamaktadır ve hiçbir İstanbul PERDER anlaşmalı üye marketlerinde ekonomik kuşbaşı etin kilosu 344 liranın üzerinde satılmamaktadır.

"Amaç tüketicinin makul fiyatlarla et alabilmelerini sağlayarak piyasayı regüle etmek"

Et ve Süt Kurumu ile yapılan bu protokol kapsamında amacın tüketicinin menfaatini koruyabilmek adına makul fiyatlarla et alabilmelerini sağlayarak piyasayı regüle etmek olduğunu hatırlatarak, bu konuda yapılacak haberler konusunda daha duyarlı ve sağduyulu olunmasını rica ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)