İstanbul, salgın sonrası uluslararası kongreler için aday

Koronavirüs salgını süresince toplantılar internet ortamına taşındı. Salgın sonrasında fiziki kongrelerin başlayacağı düşünülerek hazırlıklara şimdiden başlandı.

İstanbul Ticaret Odası, katılımcı sayısı 700 ile 3 bin 500 arasında değişen 4 uluslararası kongre ve toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmek için adaylık çalışmalarını başlattı.

İSTANBUL, ULUSLARARASI KONGRELERE TALİB OLDU

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “2024’te yapılacak Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi’ni İstanbul’a getirmek istiyoruz. Yine 2025’te Avrupa Organ Nakli Derneği Kongresi’ne (ESOT) talibiz. 2026’da ise Uluslararası Parazitoloji Kongresi (ICOPA) ve Avrupa Osseointegrasyon Derneği Kongresi (EAO) de takibimizde." dedi.

AŞILAMA KONGRELERİ HIZLANDIRACAK

Avdagiç, uluslararası kongrelerin başvuru ve hazırlık süreçleri birkaç yıl önceden yapıldığı için, küresel aşılama öngörüleri ile kongre turizmi takviminin yoğunlaştığını söyledi.

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da başkanlığını yapan Avdagiç, “2024’ten itibaren katılımcı sayısı 700 ile 3 bin 500 arasında değişen 4 uluslararası kongre ve toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmek için adaylık çalışmalarına hız verdik. İstanbul olarak salgın sona erdiğinde başlayacak küresel kongre turizmi yarışına ilk 20’den girmek istiyoruz. Bu yüzden, 2024’te yapılacak Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi’ni İstanbul’a getirmek istiyoruz. Yine 2025’teki ESOT'a talibiz. 2026’da ise Uluslararası Parazitoloji Kongresi ve Avrupa Osseointegrasyon Derneği Kongresi de takibimizde." diye konuştu.

İSTANBUL, BÜYÜK KONGRELER GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER ARASINDA 44.

2010-2019 yılları arasındaki dönemde İstanbul’da toplam 1.041 büyük ölçekli kongrenin yapıldığını hatırlatan Avdagiç, koronavirüs salgınının henüz başlamadığı 2019’da, İstanbul’un dünyada büyük kongrelere ev sahipliği yapan 424 şehir içinde 44’üncü, Avrupa’da ise 27’nci sırada yer aldığını bildirdi.

"2020’DE İSTANBUL’DA YAPILMASI PLANLANAN 11 ULUSLARARASI KONGRE ERTELENDİ"

Şekib Avdagiç, 2020’de İstanbul’da yapılması planlanan 11 uluslararası kongrenin ertelendiği, 2’sinin iptal edildiği, 3’ünün sanal, 2’sinin de fiziki katılımlı olarak gerçekleştiği belirterek, "Ulusal kongrelerimizin ise 9’u ertelendi, 1’i iptal edildi, 70’i sanal, 21’i de fiziki katılımlı olarak gerçekleşti. 2021 yılında İstanbul’da 12 fiziki katılımlı ve 3 sanal uluslararası kongre ile 45 fiziki katılımlı ve 52 sanal ulusal kongre yapılacak. Bu, kongre turizmi açısından olumlu bir tablo. İnanıyorum ki, fiziki katılımlı etkinlikler, alınan tedbirler doğrultusunda artabilecektir." ifadelerini kullandı.