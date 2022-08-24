İstanbul temmuzda son 10 yılın turist rekorunu kırdı

Yılın 7 ayında 8,5 milyonu aşkın yabancı turist kenti ziyaret ederken temmuzda İstanbul'a gelen turist sayısı 1 milyon 759 bin 506 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde ülkeyi ziyaret eden yabancılar ve gurbetçilerin temmuz ve ocak-temmuz ayları arasındaki istatistiklerini yayınladı.

Bu verilerin arasında İstanbul, ağırladığı ziyaretçi sayısı ile diğer şehirler arasında öne çıktı.

10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısı

İstanbul, temmuz ayında ağırladığı 1 milyon 759 bin 506 kişi ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı.

Kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu.

Bu yıl, ziyaretçi sayısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 56 artış kaydedildi.

İstanbul'a hava ve deniz yolu ile gelenlerin sayısı arttı

İstanbul'a temmuzda 1 milyon 730 bin 679 kişi hava yoluyla, 28 bin 827 kişi ise deniz yoluyla geldi. Geçen senenin aynı dönemine göre kente hava yoluyla gelenlerin yüzde 53, deniz yoluyla gelenlerin ise yüzde 894 arttığı kaydedildi.

Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 72,23'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,03'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Almanlar temmuzda ilk sırada

Almanlar, temmuzda İstanbul'a gelen 142 bin 77 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Ruslar var

Almanya'yı sırasıyla 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran, 77 bin 613 turistle Suudi Arabistan, 70 bin 179 turistle İngiltere takip etti.

İngiltere'yi 69 bin 314 turistle Fransa, 64 bin 878 turistle Irak, 63 bin 131 turistle Kuveyt, 54 bin 247 turistle Ürdün, 45 bin 677 turistle Hollanda, 43 bin 519 turistle İsrail, 36 bin 874 turistle Özbekistan, 32 bin 59 turistle Kazakistan, 27 bin 863 turistle İtalya izledi.

Temmuzda kenti ziyaret edenlerin yüzde 8,07'sini Almanlar, yüzde 7,57'sini Ruslar, yüzde 5,53'ünü Amerikalılar, yüzde 5,38'ini İranlılar, yüzde 4,41'ini Suudi Arabistanlılar, yüzde 3,99'unu İngilizler, yüzde 3,94'ünü Fransızlar, yüzde 3,69'unu Iraklılar oluşturdu.

193 ülkeden turist geldi

Temmuzda İstanbul'a 193 ülkeden turist geldi. Tuvalu ve Bhutan'dan birer, Vatikan ve Makao'dan üçer kişi kenti ziyaret etti.

Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 195 bin 747 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.

Öte yandan İstanbul'u 2018'in Temmuz ayında 1 milyon 502 bin 397 turist, 2019'un Temmuz ayında 1 milyon 666 bin 319, 2020'nin Temmuz ayında ise 301 bin 930 turist ziyaret etti.