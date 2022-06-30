İstanbul, turizmde doluluk ve gelirde Avrupa'nın zirvesine oturdu

İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.

Koronavirüs salgını sırasında yasaklanan seyahatlar turizmi engelledi. İki yılın ardından turizmdeki hareketlilik özellikle İstanbul'da otel yoğunluklarıyla kendisini hissettiriyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada, TÜROB, İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktığını aktardı.

"Turizmde canlılığa yeniden merhaba"

Eresin, son 2 yıldır hasret kaldıkları canlılığa “yeniden merhaba” diyebilmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

"Mayıs ayında inanılmaz inanılmaz bir başarı görüyoruz"

İstanbul’da Mayıs 2022 otel doluluklarının yüzde 78,4 olarak kapandığını, Mayıs 2019’a bakıldığında bu oranın yüzde 58,2 olduğunu ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

“Mayıs ayını tek başına aldığımızda İstanbul’da inanılmaz bir başarı görüyoruz. 2022 yılı rakamlarını sadece 2019 ile karşılaştırıyoruz. 2020 ve 2021 yılları aslında turizm sektörü için tamamen yok saydığımız iki yıl. Bu yılın ilk 5 ayına baktığımızda İstanbul’daki doluluklar yüzde 66,8 olarak gerçekleşti, 2019’daki ilk 5 aylık dönemde bu oran yüzde 69 idi. Dolayısıyla ilk 5 aya baktığımızda 2019’un gerisindeyiz ama sadece mayıs ayına baktığımızda 2019’dan çok daha yüksek bir yerlerdeyiz. Aslında bu yükseliş trendi de devam ediyor.”





"Mayıs 2022’de otel doluluklarının yüzde 70,3 oldu"

AA'nın haberine göre, Eresin, Türkiye geneline bakıldığında Mayıs 2022’de otel doluluklarının yüzde 70,3, Mayıs 2019 ile karşılaştırdığında yüzde 54,6 olduğunu aktararak, bu yılın ilk 5 ayına bakıldığında Türkiye genelinde dolulukların yüzde 59,8 olurken, 2019’da aynı dönemde yüzde 62,6 olarak kaydedildiği bildirdi.

"İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 euro oldu"

Oda fiyatlarının en sevindirici gelişme olduğunu vurgulayan Eresin, “Oda gelirlerimizdeki yükseliş gözle görülür bir şekilde aslında Avrupa tarafından da takibe alınmış durumda. İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 euro oldu. Bu rakam, 2019’da 81,7 euroydu. Şu anda İstanbul ortalama oda fiyatlarında oldukça iyi gidiyor. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelire baktığımızda Mayıs 2022’de 99,8 euro oldu. Bu rakam 2019’da 42,5 euroydu.





İstanbul’un doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa'yı geçti

Büyük bir memnuniyetle belirtmeliyim ki İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.” şeklinde konuştu.

“Hem Türkiye hem de özellikle İstanbul, turizm açısından bir ‘take off’ döneminde”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul’un en önemli değerlerinden birinin turizm konusundaki potansiyeli olduğunu belirtti.

Avdagiç, bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120’nin üzerinde arttığını anımsatarak, hem Türkiye hem de özellikle İstanbul’un, turizm açısından bir “take off” döneminde olduğunun çok net görüldüğünü söyledi.

İstanbul’da 2022’nin ilk 5 ayında 5,3 milyon turist ağırlandığını ve iyi bir noktaya gidildiğini aktaran Avdagiç, “İstanbul’da ağırladığımız misafir sayısındaki olumlu trend, Türkiye’nin yakaladığı trendin de üzerinde. Bu anlamda yılın geri kalan 6 ayı için iyimser bakıyoruz.” dedi.