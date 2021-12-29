İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, dövizin düşmesine rağmen zincir marketlerin zamlarda diretmesini "toplumun ekonomik rahatsızlığını artırarak sokağa dökmeke çalışmak" sözleriyle yorumladı.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında, siyassetten ekononiye, gündeme dair konular ele alındı.

Programa telefon bağlantısı ile katılan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, üreticiden tüketiciye gelen ürünlere yapılan zamların anlamsız olduğunu belirterek, dövizin bahane edilerek yapılan zamların düşürülmemesini toplumda infial uyandırma çabası olarak yorumladı.

"SÜTÜN İÇİNDEKİ YAĞI ÇEKİP SATIYORLAR"

Ömer Demir, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Ne gariptir ki, bizden sütü 4 liraya alıyorlar, sütün içindeki yağını çekiyorlar maliyetini 2 liraya düşürüp tüketiciye 18-16 liraya satıyorlar. Öyle bir hale geldik ki, bir kısım insanlar diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin de bu memleketin başına Yunanistan gelsin. Biz ne hale geldik böyle."

İstanbul Ziraat Odası Başkanı: Yapılan zamlar toplumu sokağa dökmeyi amaçlıyor - VİDEO



"YAPILAN ZAMLARIN MAZOTLA İLGİSİ YOK"

"Diyorlar ki mazota, tütüne zam geldi. Bu bahsettiklerinden uzaktan yakından alakası yok. Devletimiz, ilgililerimiz radikal karar alarak dur demesi lazım Özellikle taban fiyat getirilmesi lazım. Yoksa böyle bir serbest piyasayı biz kabul etmiyoruz"





"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Vatandaşın alım gücünü zorlaştırmak peşindeler. Bana zam yapmasın istemiyorum. Biz her şeye rağmen üretiyoruz. Bunlar istiyorlar ki üretim olmasın. Millet sokağa dökülsün. Bizim üstümüzden bu kadar vurgun yapmak Allah'a reva mı?"