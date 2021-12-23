CNN Türk canlı yayınına bağlanan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, gübreyi ve mazotu bahane ederek zam yapan zincir marketlerin, üreticinin üzerinden vurgun yaptığını söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge'de, ekonomiye dair son gelişmeler ele alındı.

Programa telefon ile bağlanan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, üreticinin yaşadığı sıkıntılara rağmen, tüketiciyi asla mağdur etmediğine vurgu yaptı. Ömer Demir, zincir marketlerin şu dar zamanalrda daha fazla kazanma hırsıyla hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:

"DOMATESİN İSTANBUL'A MALİYETİ 1.5 TL"

"Meyve sebzenin İstanbul'a markete maliyeti, nerede üretirseniz üretin, 1.5 TL'dir. Antalya'da 1.75 TL olan domatesin fiyatına, İstanbul'a gelene kadar mazotu, hali, haldeki karı, KDV'si içinde kilo başına 1.5 lira biniyor. Ve bu son gelen zamlarla birlikte, 1.5 liranın üzerine 2 lira daha koyun. Yapar 3.5 lira, 1 lira daha koyun 4.5 lira, Bunu 11.90'a kim neye göre izah edecek?"

İstanbul Ziraat Odası Başkanı: Zincir marketler üzerimizden vurgun yapıyor - VİDEO



"GÜBRENİN MAZOTUN MARKETLE NE ALAKASI VAR, BU VURGUNDUR"

"Bir vurgun ortamı ile karşı karşıyayız. Ben bir çiftçi olarak, mazota da zam gelse, gübreye de zam gelse, bunun marketçi ile ne alakası var? Şu anda geçmişten beri oynanan bir oyun var. Çiftçi her platformda üretirken, bizim üzerimizden vurgun yapıyorlar, Gübrenin mazotun maliyeti bana yükleniyor. Seninle ne alakası var? Ben buna rağmen üretiyorum. 1.5 TL'ye gelip yok zamanda benden alıp 12 TL'ye satmanın nasıl bir izahı olur?"





"SÜT ÜRETİCİDEN ZAMLI ALINMADAN MARKETLER LİTRESİNİ 18'DEN SATTI"

"Bunun kurla mazotla gübreyle ilgisi yok. Direkt köylü ile çiftçiyle ilgili. Bunun maliyetini cefasını biz çekiyoruz. Sefasını onlar sürüyor."

"Soruyorum; daha sütün fiyatı 4.75'e çıkmadan önce, biz köylüye 4.75'i ödemeden önce bunlar, markette sütün litresini 18 TL yaptı. Bu vurgun değil de nedir?"