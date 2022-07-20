İstanbul'da 4 ilçede görülen çayır tırtılı, 25 bin dekarlık alanda etkili oldu

İstanbul'da 4 ilçede görülen çayır tırtılı, 25 bin dekarlık alanda etkili oldu

Yurdun çeşitli yerlerindeki ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı, çiftçilerin kabusu olurken İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çayır tırtılı sorunu, özellikle ayçiçeği yetiştiricilerinin büyük kabusu oldu.

Son dönemde Trakya başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerindeki ayçiçeği tarlalarına musallat olan çayır tırtılı, İstanbul'daki tarlalara da zarar verdi.

Yaşanan durum sonrası harekete geçen İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katılım sağladı.

DHA'nın haberine göre; ayçiçeği tarlaları, havadan drone ile ilaçlandı.

"30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu"



Ahmet Yavuz Karaca, "Burada 'çayır tırtılı' dediğimiz türle mücadele ediyoruz. Nemli bir havadan sonra, Kurban bayramından sonra, biz kelebek çıkışlarını görmüştük. Kelebek uçuşlarından sonra çiftçilerimizi uyarmıştık.

Bu seviyede, 30 yıl önce de olmuştu. 30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu. Yağmur yağınca, çiftçiler de biz de sevinmiştik verim artışı olacak diye.

Normalde nem ve yağıştan sonra ayçiçeğinde yüzde 30 civarında verim artışı görürüz. Kelebeklerde de artış oldu, yoğun bir tırtıl çıkışı meydana geldi." dedi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Drone ile ilaçlama yapıldı"



"4 ilçemizde şu anda tırtıl yoğunluğu var. Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor. Ayçiçeğinde görüyoruz sadece, diğer ürünlerimizde bir zarar tespit edilmedi şu an.

Biz öncelikle yer araçlarıyla ilaçlama yaptık, merkeze doğru drone ile ilaçlama yapıldı. Şu anda biz zararlıyı durdurduk, stabil durumda. 4 ilçemizde de drone ile ilaçlama devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da 4 ilçede görülen çayır tırtılı, 25 bin dekarlık alanda etkili oldu VİDEO







"25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük"



Bu olay bugünkü bir olay değil. Zaman zaman oluyordu ama bu yoğunlukta 30 yıl önce olmuştu. İklimsel mevsimsel, yağışla ilgili bütün faktörler bir araya geldiğinde bu tür vakalarla karşılaşıyoruz.

Zarar olarak bakarsak, zarar tırtılların bulunduğu yerlerde yüzde 7-8 civarında. Nemin de yüzde 20-30 oranında kârı olduğunu düşünürsek, biraz kârdan zarar ettik o kadar. İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekiliş alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük."