İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38 İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı endişelere neden oluyorken, son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselmeye başladı.

AA

Barajlardaki doluluk oranı suya erişim açısından önem taşıyor. İstanbul gibi bir metropolde de barajların doluluk oranları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine bakılarak merakla takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kuraklık nedeniyle yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye devam ediyor.

Barajlardaki doluluk seviyeleri yüzde 44,38 oldu

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 44,38 seviyelerinde ölçüldü.

Son haftalarda artış yükseldi

Son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde 3,56, son iki haftada da yüzde 4,92 olarak hesaplandı.

Barajların doluluk oranları

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 19,16, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Darlık'ta yüzde 58,22, Elmalı'da yüzde 46,3, Istrancalar'da yüzde 47,91, Kazandere'de yüzde 13,21, Ömerli'de yüzde 69,68, Pabuçdere'de yüzde 10,66, Sazlıdere'de yüzde 32,77, Terkos'ta ise yüzde 36,81 olarak kaydedildi.

Barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 233,91 kilogram

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 233,91 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 385,49 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

Günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 227,26 milyon metreküp

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 227,26 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Kente verilen su miktarı ise 294,58 milyon metreküp

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 294,58 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 13 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,57, 2014'te yüzde 33,25, 2015'te yüzde 97,36, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 87,46, 2018'de yüzde 91,38, 2019'da yüzde 92,7, 2020'de yüzde 70,25, 2021'de yüzde 80,28, 2022'de ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.