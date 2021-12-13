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    İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi zirvesi

    İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi zirvesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmeleri masaya yatırmak üzere Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 16:26
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    Türkiye'nin bir numaralı gündemi ekonomi.

    Haftaya döviz kurlarındaki yükselişle girildi.

    Dolar kurunun 14,75'i, euro kurunun ise 16,65'i gördüğü yükselişin ardından Merkez Bankası, piyasaya satış yönünde müdahalede bulundu.

    Piyasadaki dalgalanmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmayları ile görüşme kararı aldı.

    İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

    Merkez Banası'nın piyasalara müdahalesinin ardından planlanan sürpriz zirve İstanbul'da başladı.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankaları genel müdürlerini kabul etti.

    15.00'te Vahdettin Köşkü'nde başlayan ekonomi zirvesi, basına kapalı yapılı devam ediyor.

    İstanbul da Cumhurbaşkanı Erdoğan ın başkanlığında ekonomi zirvesi #1

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