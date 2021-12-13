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İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi zirvesi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmeleri masaya yatırmak üzere Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya geldi.