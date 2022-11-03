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    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor

    İstanbul'da doğalgaz faturalarının, vade farkı gözetilmeden taksitle ödenebileceği açıklandı.
    • 03.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:11
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    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor

    İstanbul'da doğalgaz faturalarının taksitle ödenebileceğine dair verilen karar, şehirde yaşayan 16 milyon kişiyi kapsıyor.

    Taksitlendirme sistemi 31 Mayıs 2023'e kadar yürütülecek

    İstanbul'da doğalgaz faturaları, 31 Mayıs 2023'e kadar kredi kartına vade farksız taksitle ödenebilecek.

    15 banka ile anlaşıldı

    İBB iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden (İGDAŞ) yapılan açıklamada, İstanbulluların 1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğalgaz faturalarını kredi kartına vade farksız taksitle ödeyebilmeleri için 15 banka ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Taksit sayısı bankalara göre değişecek

    Taksit sayısının bankalara göre 2 ila 5 arasında değişeceği kaydedilen açıklamada, "Halkbank faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB Finansbank, TEB ve Türkiye Finans 3, Akbank, Vakıf Katılım Bankası ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak." ifadeleri kullanıldı.

    İstanbul da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor #1

    Faizsiz finansman desteği sağlanacak

    Öte yandan İGDAŞ ile Vakıf Katılım Bankası arasında yapılan anlaşmayla, başvuru yapan İstanbullulara faizsiz finansman desteği de sağlanacağı belirtilerek, kampanyayla ilgili imzaların atıldığı aktarıldı.

    Anlaşma kapsamında abonelerin aldıkları finansman desteğini, vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecekleri kaydedildi.


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