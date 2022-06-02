İstanbul'da en fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı

İstanbul'da en fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı

Dün İTO, İstanbul'un mayıs enflasyonunu aktardı. Buna göre İstanbul’da en çok artan ürün pamuklu kumaşın fiyatı oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Mayıs ayında giyim harcamaları grubu kumaşlar alt grubunda yer alan pamuklu kumaşın fiyatı yüzde 47,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

"242 üründen 21 ürünün fiyatı düştü"

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 133’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında pamuklu kumaş fiyatı yüzde 47,54 arttı

Mayıs ayında giyim harcamaları grubu kumaşlar alt grubunda yer alan pamuklu kumaş fiyatı yüzde 47,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Limonun fiyatı yüzde 46,76 arttı

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 46,76 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 40,00 ile perde, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 38,31 ile keten kumaş, gıda harcamalarından yüzde 25,22 ile çay, ulaştırma ve haberleşme harcamalarından yüzde 22,96 ile benzin ve gıda harcamalarından yüzde 22,90 ile muz oldu.

En çok sivri biber ucuzladı

2022 Mayıs ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 59,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İkinci en fazla ucuzlayan ürün salatalık

İHA'nnı haberine göre Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 46,25 ile salatalık, yüzde 42,65 ile patlıcan, yüzde 36,03 ile kabak, yüzde 34,64 ile kıvırcık salata ve yüzde 32,40 ile taze fasulye oldu.