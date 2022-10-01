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    İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 6,06 artış gösterdi

    İTO, gerçekleştirdiği fiyat artışı araştırmasıyla her ay İstanbul'daki pahalılığın nabzını tutuyor. Eylülde de yapılan araştırmalara göre perakende ve toptan fiyatlar artış gösterdi.
    • 01.10.2022 - 17:19
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    İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 6,06 artış gösterdi

    İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı.

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,06 toptan fiyatlar da yüzde 2,94 oranında arttı.

    İstanbul'daki yıllık fiyat artışı yüzde 107,42,

    2021 Eylül ayına göre 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 107,42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,17 olarak gerçekleşti.

    Parekende en fazla kültür, eğitim ve eğlence harcamaları arttı

    Eylül 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarında yüzde 53,23, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9,54, giyim harcamalarında yüzde 8,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,37, konut harcamalarında yüzde 6,43, gıda harcamalarında yüzde 3,64 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,78 azalış izlendi.

    enflasyon

    Toptanda en fazla yakacak ve enerji maddelerinin fiyatında artış yaşandı

    Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,58, Mensucat Grubunda yüzde 3,22, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2,32, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 2 artış, Madenler Grubunda yüzde 1,98, azalış izlendi.


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