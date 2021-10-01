İstanbul'da eylülde perakende fiyatlar yüzde 2,22 arttı

İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,22, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,90'lık artış kaydedildi.

Türkiye enflasyonu açısından gösterge niteliği taşıyan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 19,77 ve toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 28,72 yükseldi.

Söz konusu verilere aylık bazda bakıldığında, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 2,2 ve toptan fiyatlarda yüzde 2,90 artış görüldü.

Sektörel bazda fiyat değişimleri incelendiğinde eylülde, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar diğer harcamalar grubunda yüzde 15,61 yükseldi.

KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE YÜZDE 6,07 DÜŞTÜ

Bu dönemde kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 6,07, giyimde yüzde 3,71, konutta yüzde 3,56, ev eşyasında yüzde 2,57 ve gıdada yüzde 0,74 artan perakende fiyatlar, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,34'lük, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,02'lik düşüş kaydetti.

TOPTAN FİYATLARDA ARTIŞ SÜRDÜ

Eylül 2021'de toptan fiyatlarda, bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 5,56, madenler grubunda yüzde 1,82, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,71, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,92, mensucat grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -3,39 azaldı.