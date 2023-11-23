İstanbul'da kış lastiği yoğunluğu: Lastik fiyatları 6 bin liradan başlıyor Ticari araçlar için İstanbul’da 1 Aralık’ta başlayacak zorunluluk, dün valiliğin yaptığı açıklama ile bir hafta geriye çekildi. Kış lastiği zorunluluğu nedeni ile ticari aracı olanlar, hazırlıkları tamamlamak için otomobil servislerine koştu.

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İHA

Havaların soğumasıyla birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayinin yolunu tuttu.

İstanbul'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanma tarihinin 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekilmesiyle, kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle ticari taksiler oto sanayiye gelerek araçlarına kış lastiği takmaya başladı.

Oto sanayilerde yoğunluk oluşurken, ustalar sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

6 bin lira ile 10 bin lira arasında

Öte yandan kış lastiği fiyatlarını kalitesi belirliyor. Markalarına göre fiyatları değişkenlik gösteren kış lastikleri, ortalama 6 bin lira ile 10 bin lira arasında satılıyor.

"Sahsi araçlara da kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz"

Kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgi veren Bahadır Caniklioğlu, şu bilgileri paylaştı:

Ticari araçlar için İstanbul’da 1 Aralık’ta başlayacak zorunluluk, dün valiliğin yaptığı açıklama ile bir hafta geriye çekildi. Bundan dolayı ticari araçlarda bir yoğunluk yaşıyoruz. Şahsi araçlarda kış lastiği ile ilgili bir zorunluluk yok. Ancak sürücülere kış mevsiminde kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz.

"Değişim 400 lira ile 650 lira arasında"

Standart ebattaki dört adet kış lastiği fiyatı ortalama 6 bin lira ile 10 bin lira arasında satılıyor. Kış lastikleri ile yaz lastiklerini değiştirmek isteyenler ise 400 lira ile 650 lira arasında bir değişim ücreti alınıyor.

"Bir kış lastiği bir araç üzerine 4 kış kullanılabilir"

Kış lastik fiyatlarının hem kalitesine hem de markasına göre değiştiğini belirten Caniklioğlu, şu önerilerde bulundu:

Yerli ürünler ile yabancı markaların arasında fiyat farkları bulunuyor. Sürücülerin kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz. Bir kış lastiği bir araç üzerine 4 kış kullanılabilir. 4 sezon sonunda bu lastiklerin değiştirilmesini öneriyoruz. Araçlarını günlük olarak kullananlara kış lastiği öneriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)