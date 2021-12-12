İstanbul’da kofananın kilosu 250’den 90 liraya düştü

Son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerin derinlerinde yaşayan kofana balığı, yüzeye çıkarak bolluk yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kilosu 250 ile 300 lira arasında seyreden kofananın balık tezgahlarındaki fiyatı 90 liraya kadar düştü. İstanbul’da tezgahlara akın eden vatandaşlar, kofana balığı satın aldı.

Yurt genelindeki hava şartlarına bağlı olarak son günlerde denizlerde kofana balığında bolluk yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kilosu 250 lira ile 300 lira arasında seyreden kofananın fiyatı 90 liraya kadar düştü.

“HER BİR KOFANA 5 İLE 10 KİLO ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Seneler sonra ilk kez büyük kofana balıklarının denizlerde görüldüğünü söyleyen balıkçı Kenan Balcı, “Senelerdir böyle bol değildi. 2021 balığın bolluk yılı oldu. Hamsiden çinekopa, şimdi ise lüferin dedesi kofana bolluğu yaşıyoruz. Her bir kofana 5 ile 10 kilo arasında değişiyor. Denizin derinliklerinden yok dedikleri balık piyasaya çıktı. Hava değişimleri balıkları etkiliyor. Bazen balık derin sulara gidebiliyor.

DERİN SULARDAKİ KOFANA ORTAYA ÇIKTI

Senelerdir derin suda olan kofana ortaya çıktı. Çinekop ailesinden bu balık. Çinekop 50 gram, bu 10 kiloya kadar çıkabiliyor. Geçen hafta 250 ile 300 lira arasında fiyatı değişen balık, bu hafta 90 TL’ye kadar düştü.” dedi.

“KOFANA OMEGA-3 AÇISINDAN ÇOK ZENGİN”

Balık alışverişine gelen Yonca Baysal, kofananın bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Lüferin dedesidir kendisi. Omega-3 açısından çok zengindir. Biz de bu yüzden geldik. Ben doktorum, tavsiye ediyorum. Fiyatları da uygun buldum.” ifadelerini kullandı.