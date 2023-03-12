İstanbul'daki liselerin marka başvuruları yüzde 463 arttı İstanbul’daki tüm liselerin son iki yılda TÜRKPATENT’e yaptıkları başvurular değerlendirildiğinde rekor bir sayı ile karşılaşıldı.

Gençler giderek daha çok marka ve tasarım konusunda yeni ürün vermeye ve bu ürünleri tescil ettirmeye başladı.

İstanbul’daki liselerin marka, patent, faydalı model ve tasarım alanlarındaki başvuru sayıları 2022 yılında rekor bir artış gösterdi.

2021 yılında tüm alanlarda toplam 171 başvuru yapılırken, 2022 yılında bu sayı yüzde 337 artış göstererek 747’ye ulaştı.

Liseli gençlerin odağında “marka” var

Liselerin geçtiğimiz yıl en çok tescil başvurusu yaptığı alan 366 ile marka oldu. Bu alanda başvuruların yarıdan çoğu tescil (142) almayı başardı. İkinci sırada tasarım başvuruları (264), üçüncü sırada faydalı model başvuruları (73), son olarak da patent tescil başvuruları geliyor. 2021 yılında bu alanda 31 ilçeye bağlı liselerden başvuru yapılırken 2022 yılında sayı 35 ilçeye yükselmiş. Patent alanında 10 başvuru ile liderliği alan İstanbul ilçesi Kadıköy oldu.

En çok başvuru marka alanında Küçükçekmece'den

2022 yılında en çok başvuru marka alanında sırasıyla Küçükçekmece, Bağcılar ve Bakırköy ilçelerine bağlı liselerden yapıldı.

Tasarımda en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı

En çok başvuru yapılan ikinci alan ise tasarım oldu. Bu alanda da en çok başvuruyu sırasıyla Bahçelievler, Büyükçekmece ve Çekmeköy ilçelerine bağlı liseler gerçekleştirdi.

Liselerdeki marka başvurularında yüzde 463’lük rekor artış

2021 ve 2022 yılları arasında % 463 rekor artış ise marka başvurularında yaşandı. 2021 yılında bu alanda 66 başvuru yapılırken, geçtiğimiz yıl bu sayı 36 ilçeden liselerin katılımıyla 366’ya ulaştı. Bu başvurulardan 142’si marka tescili almaya hak kazandı.