İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı İstanbul'da İBB UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla toplu ulaşımda yapılan zamlar sonrasında taksi ve minibüslerde yeni tarife bugün uygulanmaya geçti.

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmasının ardından, İstanbul Taksiciler Odası'nın itirazları sonuç vermedi ve haftanın ilk iş gününde taksi ve minibüslerde zamlı tarifeye geçildi.

Taksiciler, uzun kuyruklara girerek taksimetrelerini yeni tarifeye uygun olarak güncelledi.

Minibüsçüler de yeni tarifeleri, araçlarının görünen yerlerine astı.

İstanbullular böylelikle bu sabah taksi ve minibüslerde zamlı tarife ile yollara çıkmaya başladı.

Taksicilerden bazıları sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını söylerken, bazıları ise sorun yaşadığını dile getirdi. Müşteriler de taksi bulamamaktan ve fiyatların yüksekliğinden şikayetçi.

Taksi zammı

Buna göre, taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zam ile 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

"Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim."

Beşiktaş Meydanı'nda taksi bekleyen vatandaşlardan Barış Sürat, yeni tarife nedeniyle daha az taksi kullanacağını belirterek, "Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim." dedi.

"Uygulamadan taksi çağırıyorum"

Muhammet Koca da yapılan zamların çok kötü bulduğunu ifade ederek, uygulamalardan çağırdığı için taksi bulmakta zorlanmadığını söyledi.

Taksiciler bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadı

Taksici Burhan Çoban ise mazot ve araç parça fiyatları nedeniyle zammın normal olduğunu ve bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını anlattı.

Taksicilere göre araç bulamamanın nedeni uzak mesafeler

İstanbul'da çok uzak mesafeler olması nedeniyle trafik sorununun bulunduğuna işaret eden Çoban, taksi bulmanın o yüzden zor olduğunu aktardı.

"Taksi müşterisinde düşüş beklemiyoruz"

Taksici Murat Ezgin, kentte taksi müşterisinde düşüş beklemediklerini belirterek, "İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba kullanmıyor. Minibüsten ucuz. Gerçek taksi müşterisi daha kaliteli, daha elit." diye konuştu.

"Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da pahalı"

Taksi şoförü Raşit Sosyal da henüz siftah yapmadığına dikkati çekerek, "Saat kaç oldu, iş yok. Zamdan dolayı müşteri bulamıyoruz. Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da çok para. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Minibüs zammı

Minibüsçüler de zamlı ücretlerin yer aldığı tabelaları araçlarının görünen yerlerine astı. buna göre, minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

"Vatandaş ödeme yaparken şaşırıyor"

Beşiktaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Aydın Tatlı, zamlı tarifeye geçtiklerini ancak vatandaşın ödeme yaparken şaşırdığını anlatarak, "Valla biraz alınganlık var ama mecburuz. Mazot da pahalı. 12 liralık ücret için 10 lira veriyorlar, bazen 2 lira almıyoruz." dedi.

"Kaderimizle baş başayız."

Minibüs yolcularından Ahmet İlhan Benian da günde iki kere minibüs kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, "25 senedir bu yolda gidip geliyorum. Kaderimizle baş başayız." şeklinde konuştu.