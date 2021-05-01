İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar yüzde 1,01 arttı

Enflasyon rakamının öncü göstergesi olan İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatların yüzde 1,01, toptan fiyatların ise yüzde 0,70 arttığı bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da nisan ayına ait perakende fiyatlar, toptan fiyatlar ve sektörel bazda değişim oranlarını açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da nisan ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,01, toptan fiyatlar yüzde 0,70 arttı. Kentte nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 yükseldi.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, nisanda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 8,18, konut harcamalarında yüzde 0,81, diğer harcamalarda yüzde 0,74, gıda harcamalarında yüzde 0,61, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,53, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,01 arttı. Aynı dönemde, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,03, ev eşyaları harcamalarında yüzde 0,29 azalış görüldü.

Toptan fiyatlar ise nisanda bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 4,90, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,23, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,18, mensucat grubunda yüzde 0,10 artış kaydederken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,16 azaldı.