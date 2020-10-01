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    İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlarında artış

    İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 12:22
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    İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlarında artış

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı. Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.

    İstanbul'da açıklanan bu verilen o ayın enflasyon rakamı için öncü veri olarak değerlendiriliyor.

    İstanbul da perakende ve toptan fiyatlarında artış #1

    EN FAZLA ARTIŞ KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARINDA

    İTO verilerine göre eylülde perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,81, konutta yüzde 0,56 artış yaşandı.

    Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,99 azalış görüldü.

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