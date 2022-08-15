Türkiye genelinde etkisini gösteren sağanak yağmur, dışarıda çalışmak zorunda kalan esnafın korkulu kabusu oldu. Özellikle bugün kurulan semt pazarlarında pazarcı zor durumda kalırken, satışlar durdu.

İstanbullu bugün sabah saatlerinde yoğun yağmura uyandı. Sağanak yağışın etkin olduğu şehirlerde sokakta çalışmalarını yürüten seyyar satıcı ya da pazarcılar işlerine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Ürünleri zarar gören tezgahlara, yağışın şiddetinden dolayı vatandaş da belirli bir süre uğrayıp alışveriş yapamadı.

Vatandaşlar yağmur nedeniyle dışarı çıkmayınca semt pazarları boş kaldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış semt pazarlarını boş bıraktı. Sabah erken saatlerinde Bahçelievler’deki semt pazarında tezgahlarını hazırlayan esnaf, yağıştan olumsuz etkilendi.

Meyve sebze fiyatları düştü

İHA'nın haberine göre, sebze ve meyvelerde fiyatların düşük olduğunu söyleyen esnaf yağışın durmasını ve vatandaşların gelmesini bekliyor.

İstanbul'da sağanak yağış esnafı zora soktu VİDEO

"Kar, kış, yağmur demeden tezgahlarımızı açıyoruz"

Vatandaşların yağmur nedeniyle pazara çıkmadığını söyleyen pazar esnafı Mücahit Dilmaç, "Normal şartlarda bu saatlerde müşteriler olurdu. Müşteri mağdur olmasın diye tezgahlarımızı açıyoruz. Öğleden sonra yağmurun dinmesi bekleniyor. Biz de öğleden sonra müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. Şu an fiyatlar da uygun, geçen hafta neyse bu hafta da fiyatlar aynı. Şu an yaz meyvelerinin tam mevsimi. Kar, kış, yağmur demeden tezgahlarımızı açıyoruz.’’ dedi.

"Biz sabah erken saatlerde tezgahımızı kurduk"

Ercan Erişkin isimli esnaf ise "Yağmur sabah şiddetli yağdı. Biz sabah erken saatlerde tezgahımızı kurduk, tezgahlar tam dolu. Fiyatlar gayet uygun, ne alırsanız sebzede 2-3 lira. Şu saatlerde pazar boş ama ilerleyen saatlerde müşterilerin gelmesini bekliyoruz. Biz tezgahlarımızı her zaman açıyoruz, vatandaşa hizmet için çalışıyoruz." diye konuştu.





