İstanbul’da semt pazarlarında sebze meyve fiyatları geriledi

Fahiş gıda fiyatlarındaki gerileme İstanbul'daki semt pazarlarındaki etiketlere de olumlu şekilde yansıdı.

Ağustos ayında gıda fiyatlarının düşüşü devam ediyor. Pazarda sebze-meyve rakamlarında yaşanan düşüşün devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul’da semt pazarlarının en düşük meyvesi 8,5 lira ile şeftali, sebzesi ise 8 lira ile domates oldu.

"Fiyatlar bir süre daha böyle gidecek"

Pazarcılar ise bu fiyatların yaz bitene kadar devam edeceğini söyledi. Fiyatların bir süre daha böyle gideceğini söyleyen pazarcılar, maliyetler düşmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi.

Bamya 40 lira ile pazarın en pahalı sebzesi oldu

İHA'nın haberine göre pazarın en pahalı meyvesi kilosu 27 lira ile incir olurken, en pahalı sebzesi ise 40 lira ile bamya oldu.

“Şu anda en fazla şeftali satılıyor”

Şeftali’nin pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, “Şu anda şeftalinin kilosunu 8,5 liradan satıyoruz. Devamında erik 9 lira, üzüm 13 liradan satıyoruz. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 lira ile incir. Buda bol olmadığı için öyle şu anda bol olursa 15 liraya kadar geriler. Şu anda en fazla meyve şeftali satılıyor. Hem uygun hem de tam zamanı olduğu için.” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar yaz bitene kadar devam eder”

Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık, “Fiyat şu anda 8 lira. Bu fiyatların düşük olması bol olmasından kaynaklanıyor. Devamında ise 10 lira ile salatalık, baklagiller, fasulye, 20-15 lira arasında seyrediyor. Biberler ise 10-15 lira arasında satıyoruz. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 lira bamya. Bunun sebebi ise bol olmadığından kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olduğu kadar alabiliyorlar. Bu fiyatlar yaz bitene kadar devam eder.” diye konuştu.







