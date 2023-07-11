İstanbul'da taksiciler, tarifelerine yüzde 100 zam istedi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

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Asgari ücrete yapılan, memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelere rağmen, birçok hizmet sektöründe dolaylı yollarla maliyetler bahane edilerek ya yeni zamlar hayata geçirildi, ya da zam taleplerinde bulunuldu.

Tarifelerinde zam isteyen sektörlerden biri de, hizmette sürekli yetersiz kalan, çalışanlarına çeki düzen veremeyen ve müşterileri tarafından sürekli şikayet konusu olan İstanbul taksicileri.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderilen bir yazıda, tarifelerde artış istendi.

"Demirbaş giderlerimiz yüzde 100'ü aştı"

Yazıda, 27 Aralık 2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından bu yana geçen sürede, demirbaş giderlerinin (yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ vb.) yüzde 100'ü aşan oranlarda arttığı ve esnafın bundan olumsuz etkilendiği belirtildi. Ayrıca, belirli aralıklarla yenilenmesi gereken araç fiyatlarının da 3 katına çıktığı ve mevcut gelirlerle araç yenilemenin mümkün olmadığı ifade edildi.

"En az yüzde 100 zam istiyoruz"

Yazıda,

Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek duruma geldik. Hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti sunabilmemiz için en az yüzde 100 oranında taksimetre tarife artışının UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması talep ediyoruz.

denildi.

UKOME toplantısında tartışılacak

Bu talebin, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısında tartışılması bekleniyor.

En son 27 Aralık 2022 tarihli UKOME toplantısında indi-bindi ücretine yüzde 42 zam yapılmış, bu zamla birlikte indi-bindi ücreti 40 TL'ye yükseltilmişti. Şu anda taksimetre açılış ücreti 12.65 TL, km başına ücret ise 8.51 TL olarak belirlenmişti.