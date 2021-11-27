Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tüm maliyetleri hesapladıktan mağdur olduklarını gördüklerini söyledi ardından da zam istemelerinin nedenini sıraladı.

İstanbul'da taksicilerle ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Vatandaşlar; taksi bulamama ve taksi şoförlerinin kötü tavırları nedeniyle yaşadığı sorunları sık sık dile getiriyor.

Taksiciler ise bu sorunların çözümünden önce zam talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan geldi.

AÇILIŞ ÜCRETİNE YÜZDE 100 ZAM

Twitter'da gazeteci Sinan Akyüz'ün sohbet odasına katılan Eyüp Aksu, taksi ücretleriyle ilgili şunları söyledi:

"UKOME toplantısı oldu. Açılış ve indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını, kilometre başı ücretlerine de yüzde 60 oranında zam talep ettik.

Neden?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, araç fiyatlarına gelen zamlar, parça fiyatlarına, işçilik fiyatlarına gelen zamların raporunu aldık; biz bu oranlara göre zam istedik.

Bildiğiniz üzere, bu ücretlere geçen sene aralık ayında zam gelmişti. 11 ay oldu.

İstanbul'da taksiciler yüzde 100 zam istiyor VİDEO

MAĞDUR OLDUK, EZİLDİK

Biz bir yolcuyu 2,5 kilometre götürüyoruz, 14 lira 50 kuruş alıyoruz. Toplu taşımaya göre çok ucuzuz.

Enflasyon oranında mağdur olduk, ezildik."

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR

İstanbul'da mevcut taksi metre ücretleri açılış 5 lira 55 kuruş, kilometre başına 3 lira 44 kuruş, indi-bindi ücreti ise 14 lira 50 kuruş.

