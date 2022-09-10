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    İstanbul'da tezgahlar balıkla doldu

    Balık av sezonu başladı, balıkçılar tekneleri ile açılıp, çeşit çeşit balıkları yakalayarak vatandaşlara sunuyor. Tezgahlarda bolluk yaşanırken fiyatlar da ilden ile farklılaşıyor.
    • 10.09.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 18:03
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    İstanbul'da tezgahlar balıkla doldu

    Bugünlerde İstanbul'da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanırken, balığın bollaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

    Karaköy Balıkçılar Çarşısı canlandı

    İstanbul, Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda tezgahlarda palamut, hamsi, istavrit bolluğu yaşanıyor.

    Fiyatlar şimdilik yüksek

    Balıkta fiyatlar ise henüz düşmedi, önümüzdeki günlerde fiyatların gerilemesi bekleniyor. Balıkçılar çarşısında hamsi ve istavrit 70 lira palamut ise boyuna göre 50-100 lira arasında satılıyor.

    İstanbul'da tezgahlar balıkla doldu VİDEO

    İstanbul da tezgahlar balıkla doldu #1

    Palamut fiyatı 50-100 lira arası

    Tezgahlarda her çeşit balık olduğunu söyleyen çarşının balıkçılarından Samet Balyemez, ‘'Hamsi, istavrit, kalkan, lüfer, palamutta bolluk var. Hamsi 70 lira, istavrit 70 lira, palamut fiyatı 50-100 lira arası değişiyor. Hava soğuduğunda fırtına olmazsa balık daha çok gelir. Genel olarak her şeyde pahalılık var. Balık fiyatları yüksek sayılmaz.'' dedi.

    İstanbul da tezgahlar balıkla doldu #2

    “Tezgahlarda her çeşit balık var”

    Mustafa Sancaktaroğlu ise "Tezgahlarda her çeşit balık var. Karadeniz ve Ege'de fırtına var. Fırtınayla sezonu açtık.

    İstanbul da tezgahlar balıkla doldu #3

    Fiyatlar düşecek

    Fiyatlar biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyorum. Denizlerde hava düzelince fiyatlara da yansır. Hayat pahalılığı her yerde var, balık fiyatlarını vatandaşlar normal karşılıyor.'' diye konuştu.

    İstanbul da tezgahlar balıkla doldu #4

    "Balığı seviyoruz"

    İHA'nın haberine göre, balıkçılar çarşısında alışverişe gelen Erdal Aydır isimli vatandaş ise ‘'Haftanın 3-4 günü balık tüketiriz. Karadenizli bir aileyiz, balığı severiz. Hamsi, mezgit ve palamut aldım. Fiyatları pahalı buldum, bollaştığında ucuzlamasını bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

    İstanbul da tezgahlar balıkla doldu #5


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