İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası yok

Konutlarda DASK yaptırmak depremin zararına karşı gayrimenkulu koruyor. DASK yapılması bazı işlemlerde belge istenerek yaygınlaştırılması sağlanıyor.

DASK verilerine göre, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü yaklaşırken, ülke genelinde 9,2 milyon, İstanbul'da da 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor.

Uzmanlar, depreme karşı konutlara DASK yaptırılması, riskli binaların güçlendirilmesi ve gerekirse dönüştürülmesi çağrısı yapıyor.

Türkiye genelindeki konutların yüzde 53,90’ı sigortalı

AA'nın haberinde halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 53,90’ının yani 10 milyon 795 bin 698 konutun deprem sigortasının yaptırıldığı bilgisi yer alıyor.

9,2 milyon konutun deprem sigortası yok

Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge

Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62,90'lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni, yüzde 54,60 ile Ege, yüzde 49,20 ile İç Anadolu, yüzde 48,70 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 47,20 ile Akdeniz ve yüzde 44,40 ile Karadeniz izledi.

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 61,90'a, İzmir'de yüzde 58,50'ye, Ankara'da yüzde 56,10'a, Bursa'da yüzde 57,40’a ve Antalya'da yüzde 53,40'a ulaştı.

Sigortalılık oranı en yüksek Bolu, en düşük Hakkari'de

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 84,10 ile Bolu, yüzde 82,10 ile Yalova ve yüzde 78,70 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,20 ile Hakkari, yüzde 31,10 ile Gümüşhane ve yüzde 31,90 ile Muş olarak belirlendi.

1 milyar 248 milyon lira ödeme yapıldı

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 248 milyon lira ödemede bulunuldu.

Megakentte 1,6 milyon adede yakın konutun deprem sigortası yok

Uzmanlarca büyük bir deprem beklenen ve "ekonominin başkenti" olarak adlandırılan İstanbul'da sigortalılık oranı Marmara Bölgesi ortalamasının üzerine çıkmış durumda.

Megakentte bulunan 4 milyon 153 bin konutun 61,9'unun sigortalı olduğu görülürken, deprem sigortası bulunmayan konut sayısı ise 1 milyon 582 bin 505 adet olarak kayıtlara geçti.

"Riskli konutları güçlendirin" çağrısı

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aktif deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin her an böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, Marmara'da da şiddetli bir depremin beklendiğini söyledi.

Ülke genelinde riskli konutların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında hâlâ istenilen mesafenin alınamadığını dile getiren Türkkan, vatandaşları bu konuda acele etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

"Hedefimiz sigortasız konut kalmaması"

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut da Türkiye'de şu anda 11 milyona yakın konutun sigortalı olduğunu belirterek, hedeflerinin; "sigortasız konut kalmaması" olduğunu söyledi.