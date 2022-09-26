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    İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altında

    İstanbullular için su sıkıntısının sinyali sayılan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 50'nin altına indi.
    • 26.09.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 13:41
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    İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altında

    İstanbul'daki barajların su seviyeleri merak edilen verilerden biri olarak dikkat çekiyor. Seviyelerdeki azalma da su sıkıntısına işaret ediyor.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.

    İstanbul'daki barajlardaki doluluk seviyesi bugün yüzde 49,85 oldu

    Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek 49,85 seviyelerine indi.

    İstanbul'daki barajlar ve su seviyeleri

    Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32,28, Büyükçekmece'de yüzde 56,58, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 51,67, Istrancalar'da yüzde 29,02, Kazandere'de yüzde 43,52, Ömerli'de yüzde 51,81, Pabuçdere'de yüzde 29,14, Sazlıdere'de yüzde 48,75, Terkos'ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

    Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına: 639,42 kilogram

    Söz konusu verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 639,42 kilogram olarak ölçüldü.

    Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 433 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

    Dünkü günlük su tüketimi: 3 milyon 241 bin metreküp

    İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküp oldu.

    Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 232,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

    İçme suyu arıtma tesislerinin katkısı: 811,52 milyon metreküp

    İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 811,52 milyon metreküp olarak belirlendi.

    baraj

    Son 10 yılın doluluk oranları

    İSKİ istatistiklerine göre, 26 Eylül günü baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 53,52, 2013'te yüzde 51,4, 2014'te yüzde 17,99, 2015'te yüzde 62,4, 2016'da yüzde 46,07, 2017'de yüzde 54,72, 2018'de yüzde 55,65, 2019'da yüzde 50,57, 2020'de yüzde 38,6, 2021'de ise 52,06 olarak kayda geçti.


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