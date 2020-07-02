İstanbul'daki fırıncılardan zam talebi

200 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Fırıncılar 50 kuruş zam istedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğin maliyetinin arttığını ve buna bağlı olarak fırıncıların zam talebi olduğunu duyurdu.

Ekmeğe son zammın 2019 yılının Mayıs ayında yapıldığını ve ondan önceki zammın da 2015 yılında olduğunu belirten Çetin, "2019'dan beri İstanbul'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılıyor." dedi.

UNCULAR FİYAT ARTIRACAK

Bir yıldan fazla bir süredir İstanbul'da 200 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını dile getiren Çetin, buğdayın fiyatının 1 lira 35 kuruştan 1 lira 65 kuruşa çıkarıldığına dikkat çekerek, "Bu açıklamanın ardından un fiyatları yaklaşık yüzde 20 yukarıya çıktı. Bunun yanında fırınlarımızdaki girdiler de sürekli arttı. Ayrıca son dönemlerde Trakya bölgesinde çok fazla yağmur yağıyor. Bundan dolayı buğday kalitesinin düşmesi bekleniyor. Uncular bu nedenden dolayı da un fiyatlarının 1 ay içerisinde yüzde 15 daha artacağını bize bildirdiler." ifadelerini kullandı.

"200 GRAM EKMEK 1 LİRA 75 KURUŞ OLSUN"

2019 yılının Mayıs ayından bu yana yapılan zammın ardından masraflara yüzde 60 zam geldiğini belirten Çetin, "Fırıncılarımız şu anda çok zor durumda. Fırıncılarımızın borcu bulunuyor. Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının, 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz. Yetkilerin bu isteğimizin yerine getirmelerini istiyoruz. Son 5 yıl içerisinde ekmeğe sadece 1 defa tarife alındı. Bu yıllardaki enflasyon oranlarını topladığımızda görülecek ki talep edilen fiyat, toplam enflasyon rakamlarının altındadır." cümlelerini kullandı.

Taleplerinin fırıncıların hakkı olduğunu dile getiren Çetin, artış taleplerinin yüksek olmadığını sözlerine ekledi.