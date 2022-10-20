İstanbul'daki havalimanları yolcu sayısını artırdı

İstanbul hava ulaşımında önemli bir merkez. 2022 yılının ilk 9 ayında İstanbul havalimanlarından geçen yolcu sayısı 27 milyon 487 bin 713 kişi arttı.

Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından beri hızla artmaya devam ediyor.

Bu yılın ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından toplam 70 milyon 124 bin 741 yolcu seyahat etti.

İstanbul'dan yapılan geliş-gidiş seferleriyle 9 ayda uçan yolcu sayısı yüzde 65, icra edilen uçuşlar ise yüzde 37 arttı.

Havalimanlarında geçen yıla oranla seyahat edenlere 27,5 milyon kişi daha eklendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde İstanbul'daki havalimanlarında yolcu artışı 27 milyon 487 bin 713 oldu.

Turizm sezonunda yolcu trafiğinde artış yaşandı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında, geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam ederken turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da artış sürdü.

İstanbul Havalimanı'nı 47,5 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-eylül döneminde 47 milyon 571 bin 888 yolcu kullandı.

Bu yolculardan 12 milyon 186 bin 749'u iç, 35 milyon 385 bin 139'u ise dış hatlardan seyahat etti.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon 29 bin 619 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 22 milyon 542 bin 275 artış olduğu hesaplandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 90 arttı.

Sabiha Gökçen'de dış hat yolcusu artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 11 milyon 388 bin 792, dış hatlarda ise 11 milyon 164 bin 61 yolcu uçtu.

Toplamda 22 milyon 552 bin 853 kişi bu havalimanını kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 572 bin 299 azalırken dış hatlarda 5 milyon 518 bin 190 arttı.

Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 5 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 98 arttı.

Toplam yolcu sayıları

İstanbul havalimanlarından bu yılın 9 ayında iç hatlarda 23 milyon 575 bin 541, dış hatlarda ise 46 milyon 549 bin 200 olmak üzere toplam 70 milyon 124 bin 741 kişi yolculuk yaptı.

AA'nın haberine göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 42 milyon 637 bin 28 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 27 milyon 487 bin 713 kişi ve yüzde 65 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

Uçuş sayıları artmaya devam ediyor