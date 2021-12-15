İstanbul'dan 2.44 milyar dolarlık 11 aylık hububat ihracatı

İHBİR'in 184 ülkeye yaptığı 11 aylık ihracatı, yüzde 37.7 artışla 2 milyar 444 milyon milyar dolara yükseldi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) 11 aylık tahıl ve tahıl ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 2 milyar 444 milyon dolara çıktı.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 184 ülkeye ihracat yaptıklarını ve yıl sonunda 2 milyar 444 milyon doların üstüne çıkacaklarını söyledi.

2022’DE 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Okutur, “2020 yılında 168.346 milyon dolarlık ihracatımızı bu yılın aynı döneminde yüzde 33,72 artırarak 225,113 milyon dolara çıkardık. 2020’nin ilk 11 ayında ise 1 milyar 774 milyon dolar olan ihracatımız 2021’in ilk 11 ayında yüzde 37,70 artışla 2 milyar 444 milyon dolara yükseldi. 2022 yılının 2021’den çok daha iyi olacağını öngörüyoruz, trendler bunu gösteriyor. O nedenle 2022’de 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 5 ÜLKE

Geçen yıl 174 ülkeye ihracat yaptıklarını bu yıl ülke sayısı 192 olduğunu aktaran Okutur, “Kasım 2021’de ihracatımız 2020 Kasım’a göre ABD’ye yüzde 78,52, Irak’a yüzde 63,64, Almanya’ya yüzde 11,67, Cezayir’e yüzde 313,66 Birleşik Krallık’a ise yüzde 31,44 değer bazında artış gösterdi.” diye konuştu.

ÜRÜN İHRACATINDAKİ ARTIŞLAR

Ürün bazında artışları anlatan Okutur, “Şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 37,49, pastacılık ürünleri yüzde 26,94 diğer gıda müstahzarları yüzde 12,83, kakaolu mamuller yüzde 33, 33 artı. Yabancı tüketici Türk ürünlerini çok beğeniyor. Çünkü ürün kalitemiz çok yüksek, üretim tesislerimiz çok başarılı. Anadolu’da yetişen ürünler muhakkak çok lezzetli. Dünya bu lezzetleri bekliyor.” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMINI EKİM AYINDA YAKALADIK”

Hububat sektörü olarak 2020 yılında gerçekleştirdikleri 7,3 milyar dolarlık ihracat rakamını 2021 yılının Ekim ayı sonunda yakaladıklarını söyleyen Okutur, “Aylık ihracat verileri hububat sektörü için 2021 yılı sonunda rekor bir ihracat rakamına ulaşılacağını gösteriyor. Daha önce açıkladığımız, Hububat Sektörü için 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefimize ulaşmak için büyük bir adım atmış durumdayız. İHBİR olarak ise 2021 yılının bitmesine 2 ay kala 2020 yılındaki 1,9 milyar dolarlık ihracatımızı yakalamış durumdayız. Sene sonunda 2,4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz.” dedi.