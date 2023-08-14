İstanbullu çiftçinin yüzü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile güldü İstanbul ticaretin ve sanayinin kalbi olduğu kadar tarımda da önemli bir üretim merkezi. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İl Müdürlüğü, fide ve tohum desteği veriyor. Bu da ürünün kalitesini ve verimini artırıyor.

AA

Çiftçilerin ekim yaptıkları tohum ve fideler, ürün kalitesi açısından kritik öneme sahip.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İstanbullu çiftçilere 4 milyon adedi aşan yerli fide ile tohum desteği verildi.

Yapılan destek sonrasında çiftçilerin yüzünü gülerken, üreticiler verimin yüksekliğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile yaklaşık 3 yılda boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki yaklaşık 4,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim başladı.

İklim değişikliği dikkate alınarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi planlanıyor.

81 ildeki üreticilere azami yüzde 75 hibeli fide verildi

İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması için projeyle 81 ildeki üreticilere azami yüzde 75 hibeli fide ve tohumlar temin ediliyor.

Ülke genelinde projeyle 3,4 milyon dekarda ekim yapıldı

Projeyle 2021-2022 yıllarında 505 milyon lira bütçeyle yaklaşık 3,4 milyon dekarda ekim, dikim ve aşılama çalışmaları yapılarak beklenen hedefe ulaşıldı.

Proje kapsamında bu yılın ilkbahar döneminde ise 310 milyon lira bütçeyle 1,1 milyon dekarlık alanda söz konusu faaliyetler gerçekleştirildi. Proje faaliyetlerine sonbahar ekilişleriyle devam ediliyor.

Silivri Selimpaşa'da fide alan çiftçi desteklerin tümünden yararlandı

Proje kapsamında destek verilen çiftçiler arasında yer alan ve Silivri Selimpaşa'da üretim yapan İbrahim Elmaslı, desteklerin tamamından faydalandığını, kanola ve ayçiçek tohumu ile domates, biber, kavun, karpuz, salatalık ve patlıcan fidesi aldığını söyledi.

"Hayatımda ilk kez bu kadar verim veren domates gördüm"

Kendisine verilen salçalık domates fidelerinden elde ettiği domatesleri gösteren Elmaslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda bu domates hem salçalık hem de kurutmalık kullanılabiliyor. Tarlamda şu anda gördüğünüz gibi diğer domates çeşitleri de bulunmaktadır. Ben hayatımda ilk kez bu kadar verim veren domates gördüm. Çünkü bakın çevredeki domateslere bakıyorsunuz onlar da 20-30 tane olurken, bundan 100 tane oluyor. Raf ömrü de uzun. Bunu alın dolaba veya evin herhangi bir kenarına koyun. 15-20 gün hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu, sofralık da yeniliyor. İçerisi biftek et gibi doludur. Suyu az olduğu için salça olarak tüketilmesi daha uygun görünüyor.

"Bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum"

Elmaslı, daha önce bu domates türünden ektiğini ancak aynı verimi alamadığını kaydederek, "Raf ömrü uzun. Diğerleri hemen çürümeye başlıyor. Bunu bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"40 yıllık çiftçiyim böyle verim görmedim"

İbrahim Elmaslı, diğer domates çeşitlerinden de tarlasında bulunduğunu ve hepsine aynı bakımı yaptığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Ne kadar iyi bakarsanız bakın onlardan 5 kilogram domates alıyorsanız bundan 15 kilogram alıyorsunuz. Salçalık domatesin fiyatının biraz düşük olduğu söylenebilir. Ancak bu sofralık olarak da tüketiliyor ve raf ömrü de uzun. Ayrıca bu diğer salçalık domateslere göre de çok yüksek verim veriyor. Ben yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapıyorum böyle domates ve böyle verim görmedim.

"Fidelerin maliyetinin ortadan kalkması önemli"

Elmaslı, yerli ve milli tohumlardan geliştirilen fidelerin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

Fide deyip geçmeyin. Bir domates fidesi 5 TL. Ben burada 5 bin adet ektiğimde bunun maliyeti bana yansıdığı gibi tüketiciye de yansıyacak. Bu hibe olduğu için hem üreticiye hem de tüketiciye faydası var.

"Destekler girdi maliyetlerimizi düşürdü"

İbrahim Elmaslı, kanola tohumu desteğinin de kendilerine büyük faydası olduğunu dile getiren Elmaslı, şu bilgileri verdi:

Kanala tohumu' deyip geçmeyin. 5 kilogramlık paketler 4-5 bin lira. Ne kadar ekeceğini gösteren herkese, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve bakanlığımız bunları yüzde 75 hibeyle dağıttı. Şu anda bizim obamızın yüzde 60'ında ayçiçeği ekildi. Bu sene ücretsiz ayçiçeği dağıtıldığından dolayı herkes ayçiçeği ekti. Domates, biber, salatalık, patlıcan... Bunların hepsini ücretsiz dağıttı bakanlığımız. Bu yıl devamını bekliyoruz.

"Çiftçinin rahat bir sezon geçirmesini sağlıyor"

Silivri Alipaşa'da çiftçilik yapan Bekir Akay da Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla ayçiçek tohumu hibesi aldıklarını belirterek, bu tohumun ücretinin sadece yüzde 25'ini ödediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

50 dönümlük ekim için hibe aldık. Bir üretici olarak daha rahat üretim yapabiliyoruz. Buna benzer çok katkıları var. Ülkemizde yetişen yerli tohumlar en başta maddi olarak büyük destek oluyor. Bunun yaygınlaşmasını tercih ediyor ve istiyoruz.

"Hibe tohumdan elde ettiğimiz ayçiçekler diğerlerine göre daha gösterişli"

Silivri'de tarımsal üretim yapan Tayfun Yücel, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçtiklerini, ayçiçek tohumu desteği aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: