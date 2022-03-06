İstanbullu şirketler ihracatta rekor kırdı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 27,1 artışla 14 milyar 985 milyon 333 bin dolara çıktı.

İstanbullu şirketler, Türkiye ihracatında dinamo görevi görüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketler, bu yılın 2 ayında 14 milyar 985 milyon 333 bin dolar ile tarihin en yüksek ocak-şubat dönemi ihracatına imza attı.

SANAYİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul'da özellikle sanayi sektöründeki şirketlerin dış satımı dikkati çekiyor.

222 ÜLKEYE ÜRÜN GİDİYOR

İstanbullu şirketler yılın 2 ayında dünyanın 222 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye'nin ocak-şubat dönemi ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu.

DEĞER BAZINDA ARTIŞ 3,2 MİLYAR DOLAR

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyar 195 milyon 349 bin dolar arttı.

İSTANBUL'A EN FAZLA İHRACATI SANAYİ ŞİRKETLERİ YAPTI

İstanbul'da bu yılın ilk 2 ayında en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı.

Kentte en fazla dış satımı 2 milyar 379 milyon 823 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 303 milyon 164 bin dolar, çelik sektörü 1 milyar 673 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 316 milyon 526 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 142 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza attı.

İstanbullu şirketlerin ihracatı, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre 24 sektörde arttı, 3 sektörde ise geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIKTA

Dış satımda en fazla ihracat artışı yüzde 132,1 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 122,5 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 61,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 54,5 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 50,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

İSTANBUL'UN ÜRÜNLERİNE EN FAZLA TALEP ALMANYA'DAN

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi. İstanbullu şirketler, bu dönemde Almanya'ya 1 milyar 435 milyon 984 bin dolarlık ihracat yaptı.

Almanya'yı, 844 milyon 684 bin dolarla ABD, 770 milyon 864 bin dolarla Birleşik Krallık, 748 milyon 390 bin dolarla İtalya ve 630 milyon 834 bin dolarla İsrail takip etti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLLER

Türkiye'nin dış satımında ocak-şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren iller şöyle: